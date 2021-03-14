【本報訊】港產基金ASM由惠理（806）創辦人之一葉維義成立，以香港為基地，接觸許多東南亞項目。黃科凱發現，印尼等國家有許多具潛力的科技企業，但當地金融市場成熟度不足，且較難予新興科技企業高估值，為成熟的金融市場製造契機，「駐守香港嘅基金，優勢是比美國人更熟悉亞洲市場。」其作為中間人引線東南亞企業透過SPAC在美上市，企業有更佳融資條件，中間人則享股權回報，各有所得。

MLAC去年成功上市

ASM遂着手成立MLAC，去年2月起，黃科凱與不同具推進SPAC IPO經驗的人士會面，從中取經，發覺難度不算高，主因SPAC本身就是空殼公司，無甚業務方面的盡職審查（DD）等步驟，重點在於物色具備驗的投資銀行和律師行處理發行事宜，ASM一方主要是吸引投資者興趣、交代併購方向和向美國證交會（SEC）證明自己的資格等，去年成功將MLAC推上市。

據彭博引述消息透露，MLAC正與「印尼Netflix」Vision+討論併購事宜。黃科凱不願就相關報道置評，而MLAC在上市時已表明，以東南亞的科技、媒體、電訊或再生能源企業作為併購目標。

黃補充，據律師意見，SPAC是可以更改併購對象，例如印尼礦場，關鍵是符合披露程序及對投資者有吸引力等。