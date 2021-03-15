工商物業市場回暖，不少投資者趁機密密沽貨套現。其中「磁帶大王」陳秉志今年已暫沽逾8億元物業，包括最新以1,496萬元售出柴灣工業中心單位。

據土地註冊處資料，柴灣工業中心高層A2單位，最新以1,496萬元易手。原業主為資深投資者陳秉志或相關人士，於2000年以200萬元購入上址，持貨21年，賬面獲利1,296萬元或6.5倍。

翻查資料，陳秉志近期頻頻沽貨，早於本月初則以6,900萬元售出同區萬峰工業大廈低層全層，當時持貨16年，賬面賺6,240萬元或9.5倍離場。連同最新沽出柴灣工業中心單位，陳氏短短3個半月已套現約8.34億元。

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