新盤交投持續暢旺，不少洋房單位亦錄承接。其中恒地（012）旗下粉嶺半新盤高爾夫．御苑最新以5,100萬元招標售出，呎價達1.95萬元。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，高爾夫．御苑A9號屋，實用2,608方呎五房戶，另連517方呎天台及970方呎花園，新近透過招標以5,100萬元易手，呎價約19,555元。連同10伙分層戶，項目過去半個月吸金逾2億元。

至於同系元朗唐人新村洋房新盤尚悅．天城最新亦以招標形式，沽出10號屋，實用面積1,776方呎，另連431方呎天台、1180方呎花園及120方呎前庭，連車位成交價為2,397.6萬元，呎價1.35萬元。

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