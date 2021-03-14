【本報訊】港滙強弱被視為資金流向可見的風向標之一，受美元回勇及美國國債息率飆升影響，近期港滙盤中價一度急跌至每美元兌7.77關口，市場關注持續了一年的港元強勢是否逆轉。為聯滙把關的金管局總裁余偉文，對聯滙制度及手中彈藥具備信心，他認為若無突變事故出現，港滙稍跌相信是短期現象，接踵而來的大型招股，會吸引中外資金持續流入，對港元需求及港滙應有正面支持。

不過，他在訪問中亦提及兩大「尾端風險」引發資金掉頭的擔憂，包括超低息環境煞停及通脹回升突襲，或像2013年美國聯儲局收水訊號激化市場「削減恐慌」（taper tantrum）重臨，屆時資金或高速流出包括香港在內的亞洲新興市場，「傳染力同滾動熱度可以好高好快」。

過去3年資金交替進出本港市場，由2018年4月資金流出，該局歷史性啟動7.85弱方兌換保證價「接錢」，翌年首季再接；到去年4月資金掉頭流入直至今年初，其間該局從市場買入500億美元。

「大把彈藥買港元」 重申聯滙不變

余偉文強調，港元只要在聯滙區間內浮動，「我哋唔係好介意強啲弱啲」，當局亦有各種應變方案，就算「尾端風險」發生，香港像亞洲其他市場一樣資金大量流走，在貨幣發行局套戥機制下，加上目前銀行體系總結餘逾四千億元支撐，「我哋大把彈藥做呢個動作（向市場沽美元買港元）」，當結餘下降亦會推升港息吸引資金回流。被問及2047年前聯滙會否有變，他重申「聯滙不變」。

上周五港滙收報7.7629，美國10年期債息升至1.625厘，對比一個月前債息已抽升0.3厘，港滙則跌近百點子。

對近期港滙略跌，他解釋與集資者上市後沽出所得港元、大市氣氛「唔就」，以及美電一升投資者即拆短盤有關，但「連串IPO對港元需求有正面作用」，相信港滙稍跌屬短期現象。

除了股債波動，比特幣狂潮今年亦席捲全球。目前不少加密貨幣交易所，都要求參與者在銀行設有戶口作交易結算的中介。

要求銀行符比特幣反洗黑規定

余偉文表示，比特幣或其他加密貨幣並非金管局監管範圍，但對於提供結算支付服務方的銀行，該局要求業界必須符合反洗黑規定及注意投資者教育，目前亦看不見很大風險點。

外界一直覬覦大灣區「跨境理財通」何時開通，金管局早前與銀行界諮詢溝通，有業界因疫情阻隔表達能否遙距開戶等意見。但他指內地法規訂明，理財戶口需親身往分行開立，故該局希望開戶流程能盡量簡化，如北上只需一次過處理，亦會爭取理財通盡快開通，

金管局正與人行研究數碼人民幣（eCNY）跨境支付，他說首階段測試已順利進行，現商討包括更多銀行及客戶參與的第二階段測試，如何讓港人北上亦可經銀行「轉數快」，增值電子錢包以支持eCNY使用等，都在測試範圍。