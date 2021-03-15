《路透社》報道，百度（BIDU）人工智能晶片部門「崑崙」（Kunlun），最近完成了一輪融資，據知情者透露，該公司估值為約20億美元。

消息指，這次融資由中國私募股權公司中信私募股權基金管理公司（CPE）領投，CPE近期正努力完成其人工智能晶片設計和製造的部署，其他投資者包括IDG Capital、聯想資本（Legend Capital）和Oriza Hua。

百度在回覆《路透社》的聲明中表示，崑崙晶片業務的確完成了一輪融資，他們將適時公佈細節，暫時未就投資者、融資金額或估值回應。

據報崑崙晶片主要會應用於百度開發智能電動汽車和雲計算業務，目前正考慮將晶片設計能力商業化，並分拆成一間獨立公司，潛在分拆將融資額達2.3億美元；另外百度還運營着一間名為鴻鵠（Honghu）的晶片公司。

百度在香港正展開二次上市計劃，目標籌資30億美元，每股發行價295元，股份代碼9888。

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