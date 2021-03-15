哈利王子及太太Meghan Markle日前接受美國名嘴Oprah Winfrey獨家專訪，大爆英國王室成員因種族歧視，不封其兒子為王子外，更斥責王室無視她的精神問題，大爆Royal family多年來的歧視問題，未有令Meghan Markle得到世人同情，而是被英女皇一句「End」字正式「收皮」。其實不只是傳統皇室就連電影界一直性別的stereotype，女主角就是要賣弄性感，男主角就要西裝骨骨事業有成，女性多只能成為男人身邊的附從，其實事業型的女人一樣可以當主角，正如個人認為Thom Browne的女裝造得比男裝更出色！

女人着西裝一樣可以好有型，說的當然不是大開中門上身只穿西裝褸露罅波，而是着齊整套西裝打埋領帶那種。記得在數年前曾於UA銅鑼灣觀看Blake Liverly的電影《Simple Favour》，男主角是當年勁紅的新加坡男星Henry Golding，但其實整套戲的男主角其實應該是Blake Liverly，時而撫媚，時而型格，最重要的是電影內穿上勁多西裝上陣，由白色條子以至黑色White Tie，其中一套navy pinstripe西裝我敢說有型過華爾街的banker多多聲，反而Henry Golding於電影內一身的返工西裝輸得只淪為駁腳。女人穿西裝，不應過份貼身，而應該好好突顯那種帶骨感的silhouette，因為太貼身的剪裁會令飽滿的胸部變得更搶眼，所以線條應帶點下墜感的loose fit，相對上意大利那種較輕鬆的cutting會較易carry。

其實說到最會穿西裝的女星這個話題，不同年代的人會有不同答案，想當年大家一定會認為是或Scarlett Johansson或是Angelina Jolie，到了今天可能是神奇女俠Gal Gadot，這是沒有對與錯，只是大家欣賞的角度不同，其實電影最大的功能是給人製造一個發夢的空間，而不是讓收成期的人隨意扼殺你僅餘可以造夢的機會。

觀奇氏

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！