印度再次建議通過法案，禁止當地人擁有、發行、採礦、交易及轉讓加密貨幣，之所寫再次，就是因為印度已經不是第一次，上一次有類似禁令在2018年，最後在當虛擬貨幣交易商告上法院，再由當地最高法院在去年判處推翻印央行的決定。

先談今次與上次法案有何不同，上次印央行是禁止當地銀行進行虛擬貨幣的交易，而當時法院推翻有關決定，原因是虛擬貨幣對印央行監管的銀行沒有造成明顯的損害。至於今次就屬於懲罰性法案，持有虛擬貨幣超過6個月而未清算的將會處以罰款，而政府將會走快速路線建議及通過有關議案。

印度央行一而再去禁虛擬貨幣，主要是希望發行自有的虛擬貨幣，不想有其他競爭，並不是認為虛擬貨幣無前景，目前按當地交易商估計，大概有700萬印度人持有虛擬貨幣，涉及大約10億美元。看來是打算趁規模不大時就連根拔起，雖然印度虛幣市場市不算大，但成功禁止可能會吸引其他國家效法，尤其是目前已禁止採礦及交易的中國。

散子

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