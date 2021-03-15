港鐵（066）鐵路物業一向備受市場矚目，集團今年度將有3個相關項目推售，涉及逾4,000伙單位；另期內將有4個發展項目推出招標，其中港島南岸最新於今日起接受標書。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，集團今個財政年度將有3個項目推售，包括港島南岸第1、2期；大圍站柏傲莊3期；元朗站上蓋項目，總涉及單位達4,292伙。此外，將軍澳日出康城7、8及9期料亦可於年內取得入伙紙並進行推售，相信來年可入賬。

鄧智輝續指，集團目前仍有約2.35萬伙單位仍待批入伙紙，相信供應量可予集團未來6年推售。至於招標項目方面，港鐵本年度將有4個發展項目推出招標，其中港島南岸第6期今日起招標，涉及750伙。而東涌東站商住項目將提供1,900伙，目前正進行前期工作，料最快可於今年底或明年初招標。

至於東涌牽引配電站及百勝角通風樓用地，鄧智輝預料，項目未來數月可完成城市規劃階段工作，並隨即招標；兩個項目共涉2,150伙單位。

另一方面，鄧智輝透露，小蠔灣車廠用地上蓋項目，面積達30公頃，涉及約2萬伙單位，當中一半料為政府資助房屋，另一半則私人發展；並將加建30萬方呎商場。項目目前已開展前期工程、設計等工作，現時目標為2024年推出第1期招標，而集團正檢視加快工程進度，料可提早登場。

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