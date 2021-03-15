彭博報道，任天堂合作夥伴和供應商稱，受惠未來一年新遊戲陣容及引入OLED螢幕新版本，公司力爭在至2022年3月的財年，遊戲機Switch及遊戲銷量創新高。

供應商透露，在一系列的大型遊戲推出，有望推動下一財年的Switch銷量持平或略增，而軟件銷量達2.5億套，遠高於過去預測的2.05億套，但今年大部分新遊戲陣容尚未公佈，而分析師的預期下一財年主機及遊戲銷量都是下滑。

武漢肺炎下，不少用戶都無法外出，「宅經濟」令Switch需求激增，去年推出的《集合啦！動物森友會》更成為理想的虛擬聚會場所，促進Switch的銷售。

遊戲諮詢公司Kantan Games行政總裁Serkan Toto表示，由於有強勁遊戲陣容，有助任天堂在後疫情及《動物森友會》銷售後維持銷售。

有分折指，Switch繼續熱賣，部份原因是主要對手索尼PlayStation 5及微軟Xbox Series X供應不足所致。Astris Advisory Japan的David Gibson表示，由於玩家對任天堂即將推出的遊戲缺乏了解，這促使玩家對Switch能否維持成功持懷疑態度。

另一方面，任天堂亦面臨零件短缺的挑戰。由於螢幕驅動器集成電路和藍牙模組等更通用零件的短缺。零部件供應商表示，短缺至少會持續到六月，而且這種情況在今年餘下時間可能不會有所改善。

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