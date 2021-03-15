工商舖市暢旺，連帶長期蝕讓易手的劏舖亦罕見錄得獲利成交。天水圍新北江商場過去周末連沽10間劏舖，總成交價為3,985萬元。

市場消息指，新北江商場A3A號舖、A3B號舖、A4A號舖、A4B號舖、A5A連A6A號舖、A5B連A7B及A8B號舖、A6B號舖、A7A連A8A號舖、A9A號舖，以及A9B號舖等10個劏舖，面積由119至378方呎，新近合共以3,985萬元易手，平均成交呎價約22,955元。據了解，舖位目前由10個商戶承租，每月租金總收入達15.46萬元，平均租金回報約4.6厘。

資料顯示，原業主於2010年以1,500萬元，購入上述舖位，以及A124至A127舖位；單計是次成交，原業主賬面已勁賺2,485萬元。

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