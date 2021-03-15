碳中和在習近平力推下，成為兩會熱門議題，各地政府陸續制定政策方案。不過，中國人民銀行研究局局長王信，近日出席浦山講壇時警告，有必要留意宏觀槓桿率的變化，因為當高碳產業逐步退出市場，相應的金融資源投入可能面臨價值重估，這可能為中國帶來系統性的金融風險。

自去年9月，習近平提出2060年前，中國將實現碳中和目標，此後包括電動車、光伏股等新能源概念股熱炒，而各地省市更不遺餘力的積極減排。可是，在剛剛的冬天，大概減碳行動太積極，又禁止澳洲煤入境，供應不足下煤炭價格飊升，全中國更因寒冬面對電力不足的問題，多地推行限電令。

官媒《上海證券報》引述王信指，中國綠色低碳發展已是大勢所趨，當原來的高碳產業退出，將可能導致對已投資金融資源的重新估值，並帶來系統性金融風險。他提醒相關部門要密切關注宏觀槓桿比率變化，並對市場作更全面準確的風險評估及壓力測試。

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