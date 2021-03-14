「懶肉勿演實小辣」，譚仔姐姐口音多年不變，由被人取笑到自娛，劉達民覺得對品牌形象正面，已成為譚仔文化一部分，不會下令戒掉，但笑稱：「你可能越食越辣，佢可能越講越純正。」

深入民心的譚仔姐姐口音，實為帶鄉音的廣東話，被劉達民視為譚仔文化之一，他稱，這見證了新移民融合香港的歷史及文化，對公司品牌來說是件好事，又謂公司轉手後無意糾正其口音，「我覺得好似大家食辣咁，你可能越食越辣，佢可能越講越純正，你享受中間個過程咪得囉。」但他強調，聘請時不會刻意指定背景或性別，事實上餐廳亦有一些譚仔哥哥。

三哥姐姐即席示範譚仔話

「譚仔姐姐」之所以形成，據指是早年員工不斷介紹同鄉應徵得來，任職譚仔三哥三年的麗姐家鄉在內地，向《蘋果》坦言最初都不適應口音被人關注，但「聽聽吓都覺得幾有趣」，但很快便適應下來。

她又用「譚仔話」憶述初入職時有食客特意跟她對答的趣事：「啱啱入職，佢話要『畜牲』，我話『先生，唔好意思我哋冇賣畜牲』，佢仲不停指住餐牌話『呢個咪畜牲（竹笙）囉』，當時落單都一頭霧水。」麗姐說，已視公司為大家庭，感謝上司提拔及同事間關懷。

譚仔姐姐：見證越食越辣好開心

譚仔在社會推出不少慈善活動，為員工提供福利也不少，如2015年起每年推出「員工子女獎學金」，供子女讀大學，其中少萍姐的兒子連續四年取得獎學金，直言獎學金是令兒子成功考入大學的原因。

少萍姐在譚仔已任職17年，現時是區店長，現時管理港島區9間鋪，她表示，工作最難忘的是見證食客越食越辣：「佢哋由小辣食到特辣，食完會滿頭大汗，但係好似好享受，我哋見到就好開心」，有些熟客在不同分店相遇亦一見如故。對於經歷新舊老闆管治，少萍姐亦識做讚新管理層，「好多嘢係有改善嘅，例如好多福利都好咗」，又謂「唔同地方譚仔好準時出糧，呢個係我哋打工仔最需要嘅。」

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