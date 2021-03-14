【本報訊】本港早年零售及樓市暢旺，商舖租售價於全球首屈一指，不少投資者趁機購入核心區死場，並分間作逾百個劏舖，吸引小投資客入市。不過，落成逾10年、座落尖沙嘴廣東道的神秘劏場「廣東八十」卻反其道而行，業主三年前重購當年拆售的劏舖，實行統一業權轉型，以打造全新商場。

廣東八十位於廣東道68至80號，在海港城對面，物業樓高3層，總面積逾2.2萬方呎。據土地註冊處資料，物業於2004年起由New Rainbow Group Limited，先後合共斥約1.79億元購入；按公司註冊處文件，公司代表為本地玩具廠商美昌集團創辦人之一兼香港中華廠商聯合會名譽會長顏吳餘英，公司董事則為其子女顏志永及顏明秀。

其後於2005年由華置行負責拆售工作，當時入場費約200萬元，更市傳一個月速沽70個舖位，叫租則介乎2至3萬元。商場於同年底開幕，惟短短一年即低調結業，及後曾改名為「gi+」，並曾租予連鎖化妝品店；據代理消息，莎莎早年以月租250萬元承租地下至2樓樓面，至2018年3月中約滿遷出，廣東八十亦自此丟空多時。

大業主高一倍價錢回購

業主2017年終於出手「救場」，以高買入價近一倍價錢重購舖位，包括3樓330號舖為例，原業主於2005年拆售時以375.1萬元買入舖位，至2017年則獲大業主顏氏斥740萬元收購，較買入價高出364.9萬元或約97%。據商場租務部人士透露，廣東八十將打造成全新商場，其中1樓備有市集，並以舊香港作主題；2樓據知已獲超市承租；3樓則以運動風格為主，或設有兒童室內賽車場等。該人士續指，項目最快下月重新推出市場，並正式招租。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，從未聽聞有劏場成功統一業權作發展，相信廣東八十當年拆售僅沽出數個劏舖。李根興續指，受疫情影響，以旅客作主導的廣東道吉舖連連，但始終地段屬本港數一數二，故仍然看好廣東八十前景：「有大業主管理，可以幫手做宣傳推廣，再為商場加入概念，就可以選擇租客，從而吸引客人到訪。所以只要大業主控制得好，廣東八十一定有得做。」