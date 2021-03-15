據《彭博》，資深投資者索羅斯（George Soros）的一位發言人證實，高盛前執行董事加盟Donald Fries已加入索羅斯在香港家族辦公室。

Donald Fries在2月起任職該家族辦公室的投資組合經理，他曾在高盛於香港的交易室工作近4年，並先後任職松河資本管理（Pine River Capital Management）和Maverick Capital。

索羅斯基金管理公司管理着約250億美元的全球資產，其中包括索羅斯自己的公益事業。該公司總部位於紐約，在逾10年前設立了香港分部，並在倫敦和都柏林設有辦事處。

近年很多家族辦公室在香港和新加坡設立分部，管理超過380億美元的康橋匯世資產管理（Cambridge Associate）早前宣佈來港設立家族辦公室，以擴大亞洲市場。Google聯合創辦人Sergey Brin和Dyson創辦人James Dyson則將在新加坡設家族辦公室。

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