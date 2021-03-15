有「村屋大王」稱號的律師王光榮及其次子王德信，因涉嫌「套丁」，上周被廉政公署拘捕，而王光榮創辦的王潘律師行，今日傳出有銀行停用有關律師樓，而兩間龍頭地產代理行中原地產及美聯物業，均發出指引予前線職員，會協助有關王潘律師行客戶擬另聘律師處理樓宇買賣。

今天有地產代理行向前線員工發出新指引，指6個銀行包括中國銀行、滙豐銀行、渣打銀行、東亞銀行、花旗銀行及中國工商銀行，即日起新個案將暫停接受王潘律師行，建議同事暫停向客戶轉介相關律師行，至於之前個案的安排，有進一步消息將再作通知。本報正就事件向相關銀行查詢。

市場亦流傳美聯物業法律部日前向全體員工發出的通告，「由於公司接獲部份王潘律師行的客戶擬另聘律師的查詢，因此本部已就此聯絡以下律師行（簡松年律師行及廖陳林律師事務所），如王潘律師行的客戶有需要，可聯絡他們商議委聘之事宜」。

中原集團法律部負責人表示，集團及利嘉閣地產旗下客戶，暫時未有就因王潘律師樓遭廉政公署正在調查，而接獲救助個案，該集團現時有13間律師樓名單供客戶選用，客戶可自行選用律師樓，若客戶有需要，可協助委聘其他律師樓代辦相關物業法律事宜。早前，黃馮律師行因有前文員涉嫌不誠實挪用客戶款項，被律師會行使法定權力接管。中原法律部負責人指，該行接獲求助個案，並已支援逾200個案例，現時已安全過度有關買賣事項。

有業內人士指，銀行有得揀一定寧願揀其他銀行，以避風險，避免再一次出現黃馮律師行被香港律師會接管的事件，所以銀行基本上，如果未涉及已提交文件或指示函予王潘，便建議客人轉另一間律師行。

據代理行今年1月統計的數據，二手私樓買賣律師行的市場佔有率，按登記金額計，王潘佔5.2%最高，其次是黃馮及陳黃葉的4.9%及4.4%。一手市場方面，登記金額市佔率最高的首5位，分別是的近12.7%、孖士打12.6%、高李葉9.2%、王潘6.1%及胡關李羅的5.1%。

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