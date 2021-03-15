證監會今年內第4度就與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局凍結證券賬戶，今天向15家經紀行發出限制通知書，凍結32個交易帳戶內的某些資產。

證監會表示，凍結的戶口資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，涉及於2019年11月至去年11月期間，就一家上市的公司的股份進行的市場操縱活動。

涉事15家經紀行分別為勤豐證券、中國銀河國際證券、通海證券、英皇證券、進陞證券、名匯證券、富途證券、華泰金控、一盈證券、凱基證券、聚富證券、所羅門證券、新鴻基投資服務公司、太陽國際証券及禹洲金控。

證監警方聯手本月拘12人

證監會月初與警方採取聯合行動拘捕12名男女，涉嫌於2018年底起進行「唱高散貨」活動，行動前證監已發出16份限制通知書以凍結63個證券賬戶，被凍結資產金額約8.6億元。

今年以來，證監會已4度向凍結涉嫌市場操縱活動的證券賬戶，合共涉及32家經紀行及101個賬戶。

證監譴責中順證券罰720萬

另外，證監會譴責中順證券，在處理現金存款及第三者資金轉帳時，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，並處以720萬元罰款。當局指中順證券在2015年4月至2017年10月期間，以例行方式處理了238筆總額超過3,000萬元的現金存款，以及269筆總額超過9億元的第三者轉帳。

證監會發現，大量經中順處理或批准的現金存款及第三者轉帳，存在多項有必要作進一步查訊或向財富情報組報告的預警跡象，但沒有紀錄顯示中順在期間，曾經拒絕任何有關要求。

證監會指，紀律處分考慮到中順的缺失持續了超過2年並涉及逾9.3億元；在解決證監會提出的監管關注事項的過程中，同意委聘獨立檢討機構，以檢討其內部監控措施；過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄等。

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