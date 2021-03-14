新世界（017）旗下以扶植綠色初創企業為目標的Impact Kommons投資本地機械人初創Rice Robotics，共同研發香港首個集送餐、消毒、巡邏於一身的港產機械人。新世界已向Rice Robotics訂購60部消毒機械人，並即將推出由旗下K11集團專屬型號，稍後會有命名活動。

新世界旗下K11 MUSEA因名潮食館爆疫而關閉近一周， 在本月6日重開後，場內見到有兩款消毒機械人，當中一款霧化消毒機械人Jasmine由Rice Robotics研發。Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康表示，旗下機械人月租價約「4至5位數」，可自行乘搭升降機，噴灑消毒藥水高達2米，充滿電最多可用8小時，每次充電需時1小時，沒電時會自行到充電位。

李國康續指，目前公司在K11提供3款機械人，送餐機械人Rice在去年8月和K11 ATELIER合作，為辦公室職員提供咖啡送餐服務，第2款就是在MUSEA的霧化消毒機械人，另外第3款機械人並未面世，正和K11商討其用途。MUSEA現時有4個消毒機械人，大約每層有1個，短時間內會增加數量，在年底會推出巡邏機械人，正開發不同功能，以應付疫情後的需要。

新世界發展開發創新平台助理總經理黃振南表示，訂購的60部消毒機械人會放置在集團不同地方，包括辦公室、商場、酒店和醫院等，正研究擺放位置和用途。Impact Kommons為香港首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的加速計劃，投資以香港初創為主，投資金額會按個別企業需要，另外有投資能源管理和升級再造（Upcycling）等綠色初創，剛完成第二期初創培育計畫，第三期將在7月接受報名，會專注初創在能源管理方面的計劃。

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