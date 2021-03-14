【本報訊】疫情重挫全球經濟，惟本港樓市持續出現「神話」。除了私樓市場近日不斷攀登高峯外，連帶資助房屋市場同樣疫市誕下新紀錄。去年首度晉身千萬元行列的何文田夾屋欣圖軒，屋苑最新錄一個低層單位，連補地價以1,120萬元沽出，不但貴絕全港夾屋，料是全港最貴的資助房屋單位。

旺角富榮花園三年前率先登上千萬居屋後，撻着整個資助房屋市場。香港房屋協會旗下夾心階層住屋屋苑（俗稱夾屋）亦在疫下錄癲價成交。屋苑2座低層D室，實用面積725方呎，建築面積968方呎，新近以1,120萬元賣出，呎價15,448元，攀上全港最貴夾屋榜首。

較舊有紀錄再貴24.5萬

該屋苑去年才登上千萬元夾屋行列，屋苑1座高層J室三房戶，實用面積744方呎，乃頂層對下的「鳳凰樓層」，去年5月以1,095.5萬元售出，當時造價已是全港歷來最貴資助房屋樓王，是次2座打破舊有紀錄24.5萬元或2.2%，登上新紀錄。

世紀疫情未侵襲前，股樓市場一度出現大時代。九龍「居屋王」富榮花園於2018年中誕下首個千萬居屋後，屋苑於一年半內，於自由市場先後出現3宗千萬個案成交。

至於青衣宏福花園於2019年亦錄新高成交，屋苑2座高層E室，屬三房間隔，實用面積706方呎，以1,028萬元易手，實用呎價14,561元，當時造價貴絕夾屋，直至去年才由欣圖軒以1,095萬元的紀錄奪走最貴夾屋位置。

政府新近推出新一輪綠置居計劃，於市區提供多達逾2,000伙綠置居，成為資助房屋市場新焦點，惟市場住屋需求不減，居屋二手市場仍然持續錄得高價成交。

除夾屋外，居屋市場亦錄承接。世紀21物業魏仕良表示，將軍澳彩明苑A座中層2室，實用面積650方呎，三房向西北，望山景，業主去年5月叫價740萬元放售，最終累減85萬元或11.5%，於綠表市場以655萬元沽出，實用呎價10,077元。

該單位原業主於2014年以綠表價135萬元購入，持貨七年，賬面賺520萬元，單位升值近3.9倍。

首置客460萬買兆軒苑

此外，新界居屋銀碼相對較低，吸引不少首置買家上車。祥益地產胡志偉表示，屯門居屋兆軒苑日前錄得一宗區內首置客入市的個案，屋苑A座高層6室，實用面積443方呎，屬兩房一廳間隔，日前獲一位首置客於自由市場以460萬元購入單位，實用呎價為10,384元。

原業主於2017年以約398萬購入單位，是次轉手賬面賺62萬元。