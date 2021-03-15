●石藥集團（1093）公佈去年全年業績，股東應佔溢利按年升38.9%，至51.59億元（人民幣、下同），收入按年升12.8%，至249.42億元，每股盈利為43.16仙，派末期息9港仙。收入方面，成藥按年升13.8%，至204.05億元，抗生素及其它產品收入按年升30.4%，至13.7億元；維生素C收入則按年跌3.2%，至18.6億元。

●中國飛機租賃（1848）公佈去年全年業績，股東應佔溢利按年跌62.7%，至3.34億元；收入按年跌1.1%，至34.86億元，末期息跌58.3%，至0.2元，全年派息跌43.7%，至0.4元。截至去年尾，中飛租賃的機隊中有128架飛機，包括103架自有飛機及25架代管飛機。

●南航（1055）公佈，2月份集團客運運力投入按年升65.14%，其中國內按年升138.48%、地區和國際分別按年跌6.11%和76.57%；旅客周轉量按年升127.06%，其中國內按年升236.71%、地區和國際分別按年跌16.42%和79.96%；客座率為64.77%，按年上升17.66個百分點，其中國內按年升19.27個百分點、地區和國際分別按年跌3.85和6.92個百分點。

貨運方面，2月貨運運力投入按年升72.91%；貨郵周轉量按年升66.53%；貨郵載運率為56.59%，按年跌2.17個百分點。

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