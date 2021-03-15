美國財長耶倫表示，隨著拜登政府注入1.9萬億美元援助，且就業有望充分恢復，美國的通貨膨脹風險仍然很低。

耶倫稱認為通脹風險很小，同時可控，美國會繼續監控，同時有應對工具。美國因疫情導致的物價下跌將會恢復，「只是物價的短暫波動」。

對於近日開徵富豪稅的看法，耶倫則稱未有決定，她指拜登競選承諾中包括提高針對企業、資本利益和股息稅，其影響與富豪稅相似。

拜登周四簽署了一項疫情紓困法案，該計劃將為疫苗接種提供資金，並為家庭、企業以及州和地方政府提供援助。耶倫和其他官員堅稱，受疫情重創的經濟，特別是為數眾多的服務業低收入工人，急需這一援助，這是國會去年通過的疫情救助措施中的重中之重。

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