花旗銀行今日宣佈與香港電訊（6823）旗下本地流動通訊服務營運商CSL Mobile合作，於香港首推iPhone 12分期計劃，並可在24個月後選擇將iPhone退還，收取保證回購價。

花旗指，旗下信用卡特選客戶，可憑該行發出的邀請通知，於1O1O Center、csl及香港電訊專門店選購iPhone 12系列，並同時簽定24個月承諾期的指定1O1O/csl 5G 服務計劃。

申請獲花旗銀行批核後，客戶可分25期支付iPhone款項，並享0%實際年利率，如還款額少於合資格信用卡月結單上所顯示的應付總金額，將根據信用卡合約收取利息或其他費用。

客戶於首24個月只需繳付約77%的iPhone款項，及於第25個月繳付iPhone餘下約23%的款項（相等於回購價值）。24 個⽉後，客戶可選擇退還⾄指定門市，並收取保證回購價，以升級至下一部新iPhone，或選擇保留原有iPhone。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！