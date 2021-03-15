2月中以來美國長期利率的上升引發市場𣎴少的擔憂，上周香港恆生科技指數就跌至7,706.83點的四個月低位，從2月18日高位11,001.78開始計算，至前周五，此指數已累計下跌21.5% ，技術上進入熊市。此指數在兩個多星期內就從「歷史高位」掉進熊市，難免引起恐慌，但正如筆者早前曾經解釋過，此指數的推出有點「粗疏」，波動性高，並不擁有太多指示性作用。

美國長息上升，令市場拋售估值高的股份，是經濟復蘇初至中期屢見不鮮之事，只是效應並不會是長時期，而且多數是「實質利率」都大幅彈升時，股市才有大回吐出現。實質利率是名義利率減去通脹預期，由於內地的消費物價指數連跌兩個月，而香港亦只是在連跌半年後才於一月份重回正增長，故此香港與內地的「實質利率」有所上升，亦構成對高估值的科技股額外的沽壓。

當10年期孳息率從底反彈了1.1%的今天，聯儲局是否又落後於曲線（Behind the curve） ，最終會以快速加息了結? 答案是：不怕，因為聯儲局早已認定過去3至5年間的通脹不達標必須由以後的超標去彌補，因此聯儲局於今年內不會縮表，加息仍待兩年後。

不過，聯儲局主席鮑威爾認為美國的金融條件仍然寬鬆及良好，似乎認定現時可將「政策波」交給政府是過份樂觀的想法。須知美國股市下跌、美元上升與美國債券信貸溢價擴闊都會造成美國金融條件收緊，效果與加息無異。所以，若要美國股市、利率、信貸及美匯市場都能平穩過度，聯儲局必須於3月16日及17日議息時加強市場信心，不可以因為有1.9萬億元財政剌激就認為已經可以「交波」給政府。綜合幾個美國調查所得，去年美國政府派支票後，美國人用以消費佔三成，其餘七成或作還債、或作儲蓄，今年的預算亦相若，因此，大規模的報復性消費有點過於樂觀。

過去一年的疫情，突顯新經濟企業的緩沖作用及可持續性，因此引發不少「新經濟股」短期股價不斷向上衝的「順勢」部位，記得去年拜登獲勝機會及「全藍」機會高的時候，筆者就提出適量調整倉位至較多「周期性」及「價值型」股份，如上游商品、金屬、基建及銀行，這個配置於今年2月中美國長息大升時充份反映。

2月12日，美國十年期孳息率突破1.2%上升，至前周高見1.62%，美國納斯達克指數下跌8.3%，貢獻納指跌幅，首三位為蘋果電腦、Telsa及亞馬遜，佔1105點跌幅內的364.6點; 不過，從1月5日至今，同為科技股的Googles、微軟及英特爾卻分別上升了20%、4.4%及22.7%，美息上升壓抑科技股的說法並不十分全面。

香港上市的科技股超跌，是滾球效應，中、港通脹回升亦指日可待，實質利率不致於大幅上升。筆者認為科技龍頭的股價應可隨着盈利持續快速增長反彈。

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