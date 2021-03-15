市區新盤爆發搶客戰。內房五曠地產營銷及市務總監方俊表示，因應旗下油塘蔚藍東岸樓花期長約兩年，加上近期一手市場大單位旺銷，為吸引換樓及投資者，項目剛更新價單，指定三房單位新增最高85%備用一按付款方法。他強調由於有關按揭由五曠旗下財務公司承造，故審批較具彈性，不設壓測，但買家須提供足夠文件證明其還款能力。

息口方面，收樓後的首12個免息免供，第13個開始計息，利息為最優惠利率（現為5.5厘）加1厘。供款期最長25年。

該盤自去年11月開售以來，累售345伙，佔單位總數688伙的一半，套現約28.4億元，平均呎價約2萬元。方俊又指，息口低企有利樓市，近期多個新盤熱賣，首輪去貨量普通達八至九成，預計今年樓價升幅約一成，蔚藍東岸具5%加價空間。

此外，方俊指早前接獲一手住宅物銷售監管局查詢，蔚藍東岸是否如發展商宣傳所指每個單位均享有全海景，他強調有關描述屬實，「（樓盤）100%每個單位都有海景」。

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