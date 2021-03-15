上午9時25分

A股偏軟，上證綜指跌11點或0.32%，報3,441點；深證成指跌103點或0.74%，報13,793點；創業板指跌19點或0.7%，報2,737點。

上午9時21分

港股高開184點，報28,923點；H指高開99點，報11,272點；科指高開92點，報8,549點；主板成交103億元。

針對遭美國列入中國涉軍企業名單，小米（1810）於美國哥倫比亞特區地方法院發起訴訟，獲頒發了臨時禁令，暫停相關行政命令，暫解除美國投資者購買及持有本公司證券的限制。小米高開8.79%，報24.75元。

松齡護老（1989）有院友確診，股價無升跌。松齡護老指已即時為德豐護老中心作出相應行動及措施，包括安排為院舍及相關員工宿舍進行徹底清潔消毒，和已通知所有院友家屬有關情況。集團亦已跟從衛生署指示，已於2021年3月14日晚上安排德豐護老中心同層2樓的28名院友到亞洲國際博覽館接受隔離。

美國10年期債券孳息率現企1.62厘水平。財經專欄作家魏力指出，今年環境投資大主題為經濟復蘇、通脹升溫，油價亦屢創1年新高，今年內地三大石油股的資本開支可望增長10%至15%，油服股自當受惠。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，最近港股走勢與北水及A股關係更密切，上證指數初步收復3400點水平，相信港股於28,200點有支持。惟他提醒，港股日均波幅驚人，且後市變數仍多，暫不宜過份進取。

金管局總裁余偉文指出，超低息環境煞停及通脹回升突襲，或像2013年美國聯儲局收水訊號激化市場「削減恐慌」（taper tantrum）重臨，屆時資金或高速流出包括香港在內的亞洲新興市場，「傳染力同滾動熱度可以好高好快」。

美股周五個別發展，道指和標普500指數再創歷史新高，道指升0.9%報32,778點，標普500指數升0.1%報3,943點，納指跌0.59%報13,319點，而受美國國債孳息率率迅速上升影響，美股大型科技股普遍遭到拋售。

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