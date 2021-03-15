《華爾街日報》引述知情人士透露，中央越來越擔心馬雲旗下阿里（9988）具左右輿論的影響力，已要求其出售其傳媒業務。報道並指中國監管機構審查阿里所擁有的傳媒業務後，自年初已與阿里就出售傳媒業務進行討論。

知情人士指，中國政府對阿里的媒體權益的膨脹感到驚訝，甚至對於中共以及其意識形態宣傳（propaganda）帶來挑戰，要求阿里制定削減其媒體資產的計劃。

阿里過去多年累積了龐大的媒體資產，涵蓋印刷媒體、影視平台、電子媒體、社交媒體和廣告，包括微博（WB）、36氪、第一財經、盛傳即將來港上市的B站（BILI），以及在香港的《南華早報》。

阿里對被要求出售媒體資產不予置評，但指出公司是被動投資者，「我們投資這些公司的目的是提供技術支援，並與阿里核心業務互惠互利，並沒有干涉這些公司日常運作或編採決定。」中共中央宣傳部沒有回應。

阿里巴巴（BABA）跌1.46%，至228.47美元，兌換港股為221.71元，較收市升0.14%。

螞蟻上市失敗 高層遭到監管機構約談 需轉型至控股公司

阿里巴巴創辦人馬雲去年11月出席中國金融四十人論壇金融峰會直言中國金融沒系統性風險，「因為根本沒系統」，以回應中國國家副主席王岐山對中國金融業應堅持金融服務的呼籲，被認為是螞蟻上市失敗的導火線，其後螞蟻高層遭到人民銀行、中銀保監、中證監、外滙管理局約見進行「監管約談」，螞蟻最終上市失敗。

螞蟻在去年12月被監管機構指有「公司治理機制不健全、法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等」等問題，並提出重點業務領域的整改要求，包括回歸支付本源，依法持牌，以及依法設立金融控股公司。有外媒指雙方在今年2月就重組達成協議，需將所有業務被納入金融控股公司接受更嚴格監管，當時被指有望於兩年內重啟IPO。

日前螞蟻行政總裁胡曉明辭任，未來將負責螞蟻旗下生態社會公益相關項目，行政總裁一職由主席井賢棟兼任。

屢遭反壟斷懲罰 或需繳交逾9.75億美元罰款

阿里巴巴由去年起就捲入「二選一」等涉嫌壟斷行為的調查，以及屢遭反壟斷懲罰。阿里巴巴分別在2015年與2017年，被京東（9618）指控要求商家在其天貓平台和京東平台間「二選一」，另外在2018年要求商家在其外賣配送平台餓了麼與美團（3690）的二選一，因此在去年尾被市場監管總局進行立案調查。

市場監管總局在去年12月曾就收購銀泰商業，罰阿里巴巴50萬元人民幣。另外，《華爾街日報》日前引述消息人士指，中國反壟斷監管機構正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴處以創紀錄的罰款，或超越高通在2015年因為反競爭行為而支付的9.75億美元。

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