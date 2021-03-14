【本報訊】投資者如要在美股食大茶飯，必定要緊盯SPACs造王者Chamath Palihapitiya（圖）部署。事關由他打骰的Social Capital Hedosophia 系列的SPACs，曾為投資者帶來最高528%的回報。

維珍銀河曾升528%

由Chamath Palihapitiya打理的的SPACs，首先由IPOA大放異彩。2017年9月IPOA在紐交所上市，每股上市價為10美元。2019年10月IPOA首次以維珍銀河（SPCE）名稱上市，當日開市價不過是12.34美元而已。惟踏入2020年，維珍銀河已為投資者帶來最多528%的投資回報。

近日Chamath Palihapitiya沽清個人持有的620萬股維珍銀河，套現超過2.1億美元，但他仍透過SCH Sponsor Corp.間接持有1,580萬股維珍銀河。

另一「響朵」之作是促成Opendoor Technologies與IPOB合併。2020年9月IPOB和Opendoor簽署合併協議，12月1日宣佈完成合併。由IPOB上市至今，為投資者帶來最多292%回報。

踏入2021年，Chamath Palihapitiya成功促使SoFi和IPOE達成合併最終協議。2021年1月消息公佈當日，股價急升57.9%；由IPOE上市至今計，股價累積升幅超過90%。

雖然IPOC和Clover Health Investments Corp.（CLOV）合併後，股價較上市價跌18.9%，但Chamath Palihapitiya成功促成維珍銀河及Opendoor上市，投資者獲得的回報足以彌補到在Clover的虧損。