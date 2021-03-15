PayMe推出分拆賬單功能，方便用戶與好友攤分飯聚、送禮或團購等開支。用戶只需在PayMe分拆賬單，可以避免向朋友收款的尷尬情況，並有機會獲得1,000港元獎賞。

PayMe自成立以來，用戶已增至超過230萬，2020年全年錄得個人對個人（P2P）交易數目上升47%，反映疫情下大眾仍然與朋友密切互動。

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，PayMe一直按數據分析用戶的喜好，持續提升服務及開發新功能，推出分拆賬單功能，貫徹發展方針，除了推出更完備的支付服務，更將PayMe發展成用戶與親朋好友互動的重要社交平台。

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