A股弱勢，創業板指數怒插半成，抱團股變抱頭痛哭股，港股埋單仍有升幅，尚算硬淨。當然，好似乾坤燒鵝咁，內裡係有乾坤嘅。香港的抱團股如騰訊（700）、美團（3690）、藥明（2269）全線仆直，跟足阿爺的路線圖；另一邊廂舊經濟股繼續硬淨，內銀內房加埋隻逃出鬼門關的小米（1810），足夠撐起大市。

大市處於咸淡水交界之際，可以做甚麼呢？有人選擇轉攻舊經濟股，博繼續大漲小回；有人選擇炒指數，貪佢夠波幅玩幾轉。我自己就一如以往，市靜寧願忍忍手，唔會入場亂衝，就算手痕都係小注怡情，注碼唔會傷身。始終逆風操作難度極高，更有機會得不償失，倒不如等派對重開再博殺。

不少港股通新貴虎頭蛇尾，高開低收的比比皆是，我上星期五博隻泡泡瑪特（9992），埋單都贏少一半。北水唔係會狂掃咩？市況唔就，內地資金自己都顧唔掂，邊有閒情逸致南下shopping。更重要的是，北水炒高係一廂情願的想法，從來不是寫包單。正所謂入咗北水名單，北水未必會買；就算肯買，又未必一定會升。今日早上的升勢，不排除係自我實現的結果（自己炒上），下次再博北水概念股時，最緊要睇實食糊時機。

唐牛

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