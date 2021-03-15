關於香港戰前建築的研究，其中一個困難之處是由於原材料的散佚。二戰期間香港的政府檔案被日軍燒毀，以致不少關於建築物的資料都消失。因此，今日要找到相對完整的研究資料，反而要到外國的政府檔案處或公司檔案部門。雖然長途跋涉，但在海外找到香港舊貌和歷史痕跡，有時亦會有如獲至寶的興奮。例如其中一個關於香港唐樓建築的寶藏，就是比利時布魯塞爾的國家檔案館典藏的義品公司檔案。

旺角和深水埗一帶，在1920-30年代開始出現很多以摩登建築（modern architecture）風格來興建的唐樓建築。當時所謂的摩登，其實仍然是帶有些少裝飾性的裝飾藝術（Art Deco）風格建築。戰前唐樓的基本形態，是大約3至4層高，帶有騎樓的建築物。而這些騎樓的柱頭和圍攔通花，通常都帶有些少由幾何元素組成的簡單裝飾。

其中一個設計和興建最多唐樓的地產公司，並非來自香港英國，而是來自比利時的義品地產公司Crédit foncier d’Extrême-Orient （CFEO）。義品公司最初在1907年的天津成立，目的是為了開發當時由法國傳道會轉讓的土地。後來得到來自法國的資金投資，開始擴大在遠東地區進軍地產事業。除了在1911年於香港開設分公司外，在北京、上海、漢口、濟南等地均有分行。在1920年代尾開始，由於國內政局不穩，大量移民湧港，公司開始加大在香港的投資規模。他們大舉買地興建房地產，亦設有建築設計部門，除了為自己公司的投資進行設計之外，亦有接洽公司以外的設計工作。

義品公司在香港的建築師之一，是比利時藉的王威烈（Gabriel Van Wylick）。義品公司關於香港唐樓的檔案大約有170多個。可惜，當中能夠辨認得到，而又仍未拆卸的，就只有寥寥可數。雖然如此，義品公司的檔案當中的紀錄巨細無遺，亦有不少包括了圖則和舊照片。這些紀錄全部以法文寫成，若果有朝一日可以有系統地翻譯和抄錄，相信會是研究香港戰前唐樓和九龍發展的重要資料。

黎雋維

80後英國註冊建築師及建築歷史學者。

討厭建築，所以寫建築。

FB 專頁

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！