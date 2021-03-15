潘蘇通透過私人公司高鉎投資持有的何文田站一期物業發展，已經相讓予鷹君（041），港鐵（066）並與鷹君簽定更替合約，不過稱擁有該上蓋「優先購買權」的長實（1113）早前入稟高院狀告潘蘇通違約。惟最新消息指，長實已經撤銷控告，本報正向長實發言人查詢。

消息人士指，由於長實曾指潘蘇通未有向該公司披露上述交易文件，故此法庭要求潘蘇通再向長實披露交易文件，並將案件押後至下周五審訊。惟長實看完相關文件後則撤銷控告，但並非與潘蘇通庭外和解，潘蘇通發言人表示不評論事件。

高銀金融最新回覆指，此乃個別股東私人持有項目，集團不作評論。

港鐵物業總監鄧智輝早前表示，由於港鐵並非合約方，不清楚有關訴訟內容，已落實鷹君全面參與項目，現時工程按時間表順利進行中。港鐵於2016年推出何文田站一期項目，當時由高銀金融(530)以補地價約62.8億元投得地皮，其後再將權益售予高銀主席潘蘇通。高銀曾指項目總發展成本為130億元。而有關項目發展權已讓予鷹君。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！