中國國家統計局公佈多項數據，因去年爆疫形成低基數效應，多項數據增幅驚人，其中1到2月份規模以上工業增加值增長35.1%、社會消費品零售總額增長34.3%，但若再與2019年對比，兩者平均增幅實為8.1%及3.2%。不過專家仍認為中國本年開局好，有望實現增長目標。

《彭博》經濟師Chang Shu及David Qu指出，雖然1-2月經濟供需兩端打開了缺口，但中國經濟復甦是穩健的，由於2020年初疫情爆發導致低基數效應，不過活動性按年增速格外高，調整扭曲後出現生產增速加快，而投資和零售額增速放緩。今年有了一個不均衡但強勁的開局，使經濟有望輕鬆實現2021年6%增長目標，考慮到低基數效應，這個目標不高。而財政支持似乎勢將只會縮減，或可能會降低貨幣政策方面實施全面寬鬆的可能性。

華興證券經濟學家龐溟表示，投資數據顯示製造商仍持謹慎，企業「特別是民營企業，只有在利潤成長的復甦得到確認後，才會開始有更強烈的投資意願」。

1到2月份規模以上工業增加值增35.1%

扣除價格因素後，其中2021年1到2月份規模以上工業增加值增長35.1%，按增長16.9%兩年平均增長8.1%。2月份按月增長0.69%。

期內採礦業增加值按年增長17.5%；製造業增長39.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長19.8%。41個大類行業中有40個行業增加值保持按年增長，農副食品加工業增長22.8%，紡織業增長39.5%，化學原料和化學製品製造業增長30.8%，非金屬礦物製品業增長44.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長21.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長22.7%，通用設備製造業增長62.4%，專用設備製造業增長59.2%，汽車製造業增長70.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長48.9%，電氣機械和器材製造業增長69.4%，計算機、通訊和其他電子設備製造業增長48.5%，電力、熱力生產和供應業增長19.6%。

中國數據｜1到2月份社會消費品零售總額增34.3%

2021年1到2月份社會消費品零售總額為69,737億元，扣除價格因素後，按年增長34.3%；城鎮消費品零售額60,552億元，按年增長34.9%，鄉村消費品零售額9,185億元，同比增長26.7%。

以消費類型分，期內商品零售62,651億元，按年增長30.7%；餐飲收入7,085億元，按年增長68.9%。全國網上零售額17,587億元，按年增長32.5%，其中實物商品網上零售額14,412億元，按年增長30.6%，其中食品類、穿類和用類商品分別增長41.6%、44.3%和25.1%。

全國房地產開發投資增長38.3%

同期全國房地產開發投資13986億元按年增長38.3%，其中住宅投資10,387億元，增長41.9%。期內房地產開發企業房屋施工面積770,629萬平方米，按年增長11.0%，當中住宅施工面積542,503萬平方米，增長11.2%。房屋新開工面積17,037萬平方米，增長64.3%。其中，住宅新開工面積12,736萬平方米，增長68.5%。房屋竣工面積13,525萬平方米，增長40.4%。其中，住宅竣工面積9,862萬平方米，增長45.9%。2月末，商品房待售面積52,425萬平方米，較去年末增加2,575萬平方米。

全國固定資產投資增長35.0%

同期不含農戶的全國固定資產投資45,236億元增長35%，其中民間固定資產投資26,183億元，按年增長36.4%。第一產業投資1,037億元，按年增長61.3%；第二產業投資12,190億元，增長34.1%；第三產業投資32,009億元，增長34.6%。以地區計，東部地區投資同比增長36.2% ；中部地區投資增長49.4%；西部地區投資增長36.5%；東北地區投資增長26.4%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！