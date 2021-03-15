由信置（083）與市建局等合作的觀塘新盤凱滙幾近現樓，項目早前亦重推部份貨尾，意味銷售接近尾聲。至於項目基座商場最新命名為「裕民坊」，涉及總面積逾35萬方呎，其中昔日區內小店更可以優惠租金承租場內商舖，為期3年。

市區重建局最新公佈，凱滙基座商場正式命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」，商場及公共設施總面積逾35萬方呎，場內更設有全港首個室内空調智能公共運輸交匯處。此外，商場將全面覆蓋5G網絡等高速上網服務，並引入多項智能科技設施，包括防疫消毒機械人等。

另一方面，場內將設有「裕民里」及「裕民市集」，前者為讓昔日區內小店遷回並重新營運，當局亦為商戶提供為期3年的優惠租金；至於後者則予同仁市集的持牌小販遷入。

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