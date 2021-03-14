【本報訊】美股SPAC近月不時爆出誇張升幅，李嘉誠及李澤楷等富豪亦磨拳擦掌部署，風潮令市場爭議能否引入香港。資深投資者David Webb向本報指出，對香港引入SPAC上市機制有保留，認為如不設審批過程，如在賭場開設後門。

至於曾在美國成功籌組SPAC上市的港產基金認為，既然SPAC在美國掀起熱潮，香港作為金融中心，亦應研究引入，為本港金融市場製造就業機會。

Webb向本報提到，在現行香港上市制度下，SPAC收購其他業務時會被視為新上市，或需經較多時間通過聯交所的審批；但如果因應SPAC不設審批過程，Webb形容這不單止猶如在賭場開設後門，更把前門變得像澳門的大三巴牌坊，暗示屆時上市審批制度形同虛設。

聯交所在2019年更新指引信，此後市值細小的殼股在大多數反收購的情況下，會被視為新上市，需按IPO審批對待。而參考美國制度，SPAC一般要在上市後兩年內完成併購，否則要把資金退回予投資者及除牌。Webb指出，不相信在香港SPAC能節省目標業務上市的時間，假如最終失敗，投資者的資金便可能白白鎖死在SPAC中一段時間。

另外，參考美股市場，SPAC在併購前僅是一間擁有現金資產的公司，若搬來香港，僅會被界定為現金公司。而港股的監管與制衡制度亦與美國有別，例如香港沒有集體訴訟機制。

港產基金籲引入機制

曾在美國成立SPAC上市的港產基金亞皆老街管理（ASM）認為，香港作為金融中心應研究引入SPAC，其執行董事黃科凱指，監管SPAC方法應留予監管當局自己研究。

ASM去年把Malacca Straits Acquisition（美股代號：MLAC）推上市，黃科凱指美股是一個監管嚴格的市場，對成立及申請SPAC上市的贊助人審查過程嚴謹，即使是用作向IPO投資者滙報的材料，亦要提供往績證明，包括贊助人過往處理的項目、盈利及商業網絡等，ASM需提交相關商業合約副本，亦要證明過往交易對手的股權和背景。

除了SEC雷厲風行，散戶也有集體訴訟這渠道維權。黃科凱指，ASM在處理公司管治時亦要多方面考慮，以MLAC的董事局為由，會委任獨立於ASM的人士作為成員，避免ASM從相熟企業找到項目併入MLAC時，被投資者指控在估值上偏幫了對方。

ASM在處理SPAC上市後，可取得相當於公司20%股權的「贊助人股票」和其他認股權證（窩輪），這批股份與投資者買賣的上市股份不一樣，不能流通，亦沒有價值，但成功帶領SPAC與其他公司合併、一年後便能轉換成上市股份；另一後着，是當市場對併購公司有憧憬，股價獲炒作，那批成本無幾的股票可乘順風車快速升值。