【本報訊】本地連鎖米線餐廳譚仔三年前轉為日資後仍保留特色，分店越開越多，市傳正鋪路上市。譚仔國際行政總裁劉達民接受《蘋果》專訪時，對上市不予置評，僅認為譚仔仍有發展空間，深信其麻辣米線可複製日式拉麵之路，風靡全球。

劉達民出任譚仔國際行政總裁近三年間，發現這間米線已建立一套獨有文化，包括由創辦人三哥及其弟研發出來的湯底，「個湯已經同客人建立關係。」他坦言自己最多只挑戰到3至5小辣。店內最熱門的食材多數較清淡，最受歡迎是雞肉，因為「好襯個湯」，腩肉屈居亞軍。至於哪款性價比最高，他指是近日新出的脆鯇、花膠。

堅持保留港式味道

日本飲食集團東利多，在2018年整合譚仔王國，分別以10億及11.1億元收購譚仔與譚仔三哥，帶動該年度海外收入大增14億元，盈利貢獻多了1.74億元。目前譚仔及譚仔三哥本港分店各有71家及72間，去年譚仔三哥邁向國際，選址新加坡開3間分店，譚仔則進駐深圳，料在3、4月開幕。劉達民說，母企東利多願景一向是將譚仔打入國際市場，認為食辣非華人專利。

在國外開業難免水土不服，但劉達民堅持保留譚仔的港式味道，認為精髓在其鮮味。近年譚仔推出限定湯底，如脆肉鯇木瓜魚湯、喇沙味的「砂砂湯」等，劉達民說，做產品研發需花功夫，泡椒酸菜湯底研發了一年以上，最着緊是新湯底是否「譚仔」味，「我哋拓闊緊個味道光譜，係中心點唔可以偏離。」問可有請教三哥或其他前股東，他說：「佢哋退隱晒喇，遙遠祝福緊我哋。」

劉達民2018年出任譚仔行政總裁前，為大家樂（341）速食餐飲業務行政總裁逾三年，亦曾在機場飲食集團Select Service Partner、半島酒店等擔任高級管理職務。早前有報道指譚仔籌備上市，劉達民以「唔講」回應。不過會否聯乘同系丸龜製麵推出「譚仔烏冬」，他就以「唔講得」來形容，僅提到日本人在「標準化」一碗米線時相當細緻，「例如我哋啲湯會度下鹽度幾多，度下用幾多分鐘去烚一個米線係最啱，逐間舖試，然後拉翻直佢，呢啲你可以講係engineer。」