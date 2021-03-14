【本報訊】過去兩年本港經歷巨變，由社會運動、港版國安法、到近期大批民主派人士未審先囚等，國際投資者對香港國際金融中心及地區樞紐地位，本港享譽的司法獨立是否毫無動搖仍然信賴？作為本港金融系統守門人的金管局總裁余偉文回應，一直與國際機構保持溝通並疏理關注，「時間係最好證明」，法例實施以來，證明「佢哋擔憂嘅例子無發生到」。

現多數查詢理財通

去年6、7月間國安法推出前後，他透露是繼社會運動以來，國際機構最多擔憂的第二個關節點，擔心包括集團旗下分析師若出報告睇淡中港經濟、交易部門若沽空港股、港元，甚或本地子公司向總部傳送數據，會否構成洩露國家機密罪名及牴觸國安法，金管局每次出去研討會，「第一條問題多數問呢啲」。

但隨着時間過去，「到去年尾問呢啲問題已非常少」，反而更多是查問內地機遇，如跨境理財通、債券南向通等何時出台及如何得益。他指國安法實施近一年，「對佢哋（國際投資者）嚟講，香港司法系統及普通法法制並無改變，司法獨立繼續保持到。」

美國傳統基金會最新經濟自由度排名剔走香港，年初以來亦有對沖基金撤出本港，外資棄租中環甲級商廈。他認為自由市場有人離開亦有人進場，只是傳媒側重報道離開消息；他亦解釋，有透過維權行動逐險、激增回報的對沖基金，留港未必找到像日本韓國市場同等商機，暗示離開與政治社會爭議無關。

兩會期間，有港區人大代表倡議放棄雙重國籍規定，應擴展至金管局、保監局等重要法定機構。對於該局會否預先檢視高層狀況，余偉文謂，政府已表示知悉事宜並會作出思考，該局作為政府架構一部份，會參照思考結果作出應對。