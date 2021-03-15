看到家附近的大廈強檢人龍，佬編才發現，原來強檢有點像以前的制水。
同樣的人龍、同樣的憂心。但強檢與制水，只有形式上的雷同，內涵卻是各走極端。
當年制水，是因為香港的地理因素侷限，無法供給大量人口食水。今年強檢，是因為人為因素促成全球爆疫，大家要被逼與不負責任的人一起埋單。
當年制水，大家都選擇相信政府，就算水也沒有，也不會懷疑政府改善民生的決心。今年強檢，有些人仍然選擇相信政府，但無論再多檢多少次，政府似乎仍未有能力，解決問題的源頭和核心。
當年制水，最後是用錢解決了問題，靠港英政府向廣東買更多的水。大家知道，錢能夠解決的問題，並不是問題。今年強檢，縱然香港比起當年更加富裕，但就算買再多的疫苗，大家也看不到解決問題的出路。大家知道，香港的疫情是個政治問題，就算有再多的錢，也解決不了。
當年制水過後，香港迎來了飛速發展的黃金年代，水到財便到，黑暗過後會有晨曦。今年強檢就算最後終於捱過去，大家都明白，距離黎明前至L黑暗的時候，還有大段距離。
強檢與制水，同樣的人龍、同樣的憂心。輪流轉幾多重轉，循環中幾段情緣？當一切循環，當一切輪流，在此中生活的我們，才知道香港已經無聲息地改變。
佬訊
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