印度將立法禁止加密貨幣，並會懲罰交易以及持有這類貨幣的行為。比特幣於周六（13日）創下了6萬美元有紀綠以來的新高價，於今年內升值近兩倍。

據《彭博》報道印度有關官員表示，這是世界上對有關加密貨幣最嚴格的法案之一，會把持有、發行、採礦、交易以及轉讓密貨幣的行為，列為刑事罪行。法案亦提及，會給予持加密貨幣的人6個月時間去清算這類貨產。

由於莫迪政府於議會中佔有大多數議席，所以官員有信心法案可以通過並頒佈成為法律。如果禁令成為法律，印度將會成為首個把持有加密貨幣列作非法行為的主要經濟體。即使是中國，有禁止採礦以及交易虛擬貨幣，但沒有處罰持有的人。

雖然印度提出禁令，但比特幣在印度的交易量有增無減，並有800萬投資者持有價值1000億盧比（約14億美元）的比特幣。根據coindesk報價，比特幣今早重上6萬美元水平，報60,229美元。

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