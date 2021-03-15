美國十年期國債債券孳息率跌1.05%，至1.618厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨均升，道指期貨升0.25%，至32,746點；標普500指數期貨升0.09%，至3,936點，納指期貨升0.01%，至12,926點。

德國DAX指數升0.3%；英國富時100指數升0.39%；法國CAC40指數升0.69%；意大利富時MIB指數升0.83%。

「女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest主要持倉盤前表現個別發展。Tesla（TSLA）跌0.11%；Square（SQ）升0.37%；Teladoc Health（TDOC）跌0.076%。

中概股盤前股價普遍向下。富途（FUTU）升2.38%；老虎證券（TIGR）跌0.59%； 拼多多（PDD）跌0.37%；百度（BIDU）跌0.28%。

小鵬汽車（XPEV）獲廣東省產業發展基金戰略投資5億元，用於業務擴張，盤前升3.27%，至36.3美元。

今日開始夏令時間，交易時間為晚上9時30分至翌日凌晨早上4時。盤前交易時間為下午4時至晚上9時30分。盤後交易時間為翌日凌晨早上4時至8時。

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