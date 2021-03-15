停牌逾3年的康宏環球（1019）本月底將就除牌進行覆核聆訊，本周亦再舉行股東會，上演深圳幫與台灣幫鬥法。支持深圳幫的港鐵（066）前主席馬時亨批評，從業績中見到康宏現時管治奇劣，又對核數師被調查不承擔責任，「根本條件唔成熟，點樣去復牌？」

康宏上月公布2017至2019年業績，以滿足復牌條件，馬時亨向《蘋果》表示，康宏這3年來累計蝕26億元，現金由20億元燒剩7.2億元，尚未計及去年業績勢受疫情影響，直斥公司管治奇劣，已超出康宏一直聲稱是前執董曹貴子留下的問題，「正常兩大股東（深圳幫及台灣幫）都應該聯手炒晒管理層，但係而家只係一個股東聯埋管理層，將有能力、有公信力嘅人拒絕入門口。」

對於康宏的上市覆核委員會聆訊將於月底舉行，馬時亨並不看好結果，指康宏目前並不具備復牌條件，包括公布業績後，財匯局對核數師中匯安達是否發表適當審計意見作出調查，賬目內仍有很多不清晰的地方，「根本條件唔成熟，點樣去復牌？」他又批評康宏只將被調查的責任推卸予中匯安達，現有管理層從無承認是自己過失，是不負責任。

康宏本周將舉行3場股東會表決董事局成員，包括周三一連2場股東特別大會（EGM），先表決深圳幫郭曉群再動議罷免現有14名董事，並委任馬時亨、石禮謙等7人入局；然後再表決康宏管理層發起的重選現有14名董事。而周四則舉行股東周年大會（AGM），尋求通過業績、重選5名現有董事，以及續聘中匯安達為核數師。

馬時亨認為，康宏是想透過股東投票令現有董事委任變得正當，但「無論做咩嘢都唔係合法化，因為DQ咗其他股東，只係一小撮迎合你嘅股東選出，唔符合公司管治原則」，相信會有更多小股東站在他們一方。

「出席股東會似去監獄」

半年前馬時亨開始幫助深圳幫股東、佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群，爭取進入康宏董事局，嘗過多次敗仗後，他稱，現時仍在考慮會否出席，但認為意義不大，「上次出席好似去咗監獄咁，請晒保安當你犯咁睇住，加上你講佢又唔覆。」被問為何被否決議案短短一個月再提入局要求，他回應指是反映「撥亂反正決心仲喺度」，亦再次促請其他監管機構介入事件。

另外，網媒《堅料網》今天刊登評論，質疑馬時亨與財匯局主席黃天祐關係密切，「令人擔心是否有公器私用的問題存在」，有淪為打手之嫌。馬時亨反駁指「開始有人驚」，才用旁門左道方式抹黑他，反諷指自己的影響力被別人誇大，「咁我都覺得自己幾叻」，又重申過去半年出手協助小股東及批評康宏管理層均是以事論事。

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