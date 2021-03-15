債券孳息上代表債價跌。近10年買美歐日國債大部份時間都賺，緣於政府會充當最後買家，於是國債價破頂後可以再破頂，債息跌到0可以再跌到負利率。自政府出手以QE救市後，衍生兩個問題。其一，打破自由市場的道德規範，政府最終會出手維持秩序；其二，QE如吸毒，債務越來越大，只會越來越無法接受高息，否則政府會破產。所以沽空國債者好淡定，睇死政府最終都會出手，屆時就係大茶飯。

如果早前GME上演的係一場夾淡倉戲碼，現下國債市場就係一場夾政府包底的陽謀。焦點自然落在美國身上，酒樓飲茶阿伯都知道美國政府的欠債規模，註定無法重演80年代加息到10厘的狠勁。聯儲局主席鮑威爾亦淡定回應，未係時候出手，留下3隻扱手煙伺機而動。

聯儲局有3招可以隨時搞掂債息，第一招自然係QE。現時聯儲局已經以每月1200億（美元，下同）速度買債，要壓債息就要再加大QE。但如過去所述，以財政政策救市，係為了替換貨幣政策救市，起碼讓貨幣政策救市退下一線。故縱使債息再升，聯儲局加大QE機會甚低。

第二招係Operation Twist（OT），歐洲央行做咗好耐，即係沽短債，買長債。央行沽出短債收回資金，短債息會上；用資金再去買長債，長債息會跌。如此並無額外印銀紙，只在現有資產債表規模內上下其手，令孳息曲線被壓平。聯儲局最終用此招機會最大，既毋須加大QE，又可將長債息壓落去。

第三招係Yield Curve Control（YCC），這一招係已經封存70年的央行大技。YCC都係買債，但同QE唔同。YCC係央行設定一個債息目標，然後透過買賣不同年期的債券調控孳息曲線，直至債息達到目標。QE並無設定目標，總之就買債，買到債息被壓下，觀察經濟狀況，再決定加或減QE。

YCC既然設定目標價，即講明央行會造到呢口價，市場自然會有股動力搶飲頭啖湯，結果央行實際的買債規模會比QE少，有利於控制擴表唔好太急。日本央行2016年實行YCC，最後買債規模比2013至2016年QE少。其次，YCC雖然亦等同央行會包底，但有底價，所以國債不會被市場買到負利率後繼續等央行接貨。伯南克及耶倫此前都曾講過聯儲局應考慮用YCC。但美國唯獨於1942至1951年實行過YCC，相當有效，乃因戰後百廢待興，只屬孤證。QT搞唔掂，YCC先會出場。

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