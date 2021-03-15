港鐵（066）旗下黃竹坑上蓋項目港島南岸第6期上周截收意向書，並接獲38份標書。集團最新上載項目招標文件，宣佈今日起邀請發展商或財團提交標書，並於下月15日截標。

港島南岸第6期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，料提供不多於750伙單位。綜合市場估計，項目每方呎補地價與第5期相若，料介乎1萬至1.05萬元；而計及補地價，項目估值達約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

今年初港鐵正式命名黃竹坑上蓋物業為港島南岸，並於同月截收項目第5期標書，最終由新世界（017）、帝國集團、資本策略（497）及麗新（488）合組之財團奪得。據了解，項目補地價逾64億元，以可建樓面63.6萬方呎計，每方呎補地價約10,119元，比第四期項目補地呎價低4.4%。

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