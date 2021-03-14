最近市場擾動，但其實好些價格仍原地踏步。比較有單邊的是金價、油和長債息。上周指調整要5月才真正完，意思不是一路跌到那時，而是今年大多日子裏，股市傾向波幅多於單邊，而這個餘月是反覆得來有暗湧，屆時或稍遜今天。

跟三年許前比較時要稍作調整的，是今時比往日錢多，而全球央行仍在大水漫灌。之前講過，水多自然浪大，上落幅度會對應擘闊，但股市的基本特性未必會因而大變。譬如牛熊交替，通常不會一年一變；剛一年前才跌過三、四成，今年沒這快又再熊市。更何況是，去年大多宏觀數據已大插水，而疫情確在改善當中，短期內不會再大插。

至於水多浪大下的調整會否形成假熊市呢？有機會，譬如今輪的科技股調整，港、美皆如是說。然而，每輪調整有其時間規律，通常短則兩、三周，長則六周已相當夠；去年同期也是一口氣跌六周完。今輪美、港科技股自上月16和18日始跌已足足三周，有的更1月底起跌，時間已夠。若然現沒續插，則須承認今輪調整造完，為第一腳。

上次提過，下兩隻腳在4月尾至5、6月間。換言之，現至復活節前後為反彈浪，但不看得太牛。譬如恒指，彈則現起一個月後30000點上下，若4月下旬回亦不多，料28000點。納指彈則15000點，回則13000點；標指彈則4000點，回則3700點；道指彈則33000點，回則31000點。恒生科技指數11500點和8500點吧，這門不識睇了。

金呢？大跌不死，有得彈的，但一浪計，1,800至1,850美元已頗盡。油呢？金彈，油好歹也回些，但大行開得口說80元，縱不到亦74、76元上下吧，別賭其現轉跌了。債息一樣，跟聯儲局交手的大行們開得口1.75至2厘，別對賭了。其實息升股也升，尤其主板更覺，只是升得太急嚇驚人矣，但現應漸漸習慣，何況拼圖料急升段已過。

若將過去一年看成牛一的話，現漸似牛二了。牛二反覆不急升的，但只要肯死坐，跌不得到哪裏去的。每逢腳位買後鬥耐性，自然會驚住來升。這些不是區區講開的話，而是曹sir早年寫下的。

羅家聰

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