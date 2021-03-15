「通貨再膨脹」主題繼續主導金融市場。隨着肺炎疫苗接種計劃廣泛實行令感染率和死亡率下降，禁足令和社會流動限制逐漸解除，經濟學家預計今年稍後的經濟增長速度將顯著加快。過去一年經濟活動受限，導致積壓需求龐大。消費者沒機會外出用膳、消遣和旅遊，令儲蓄率上升；企業同樣持有大量現金，它們可以乘着經濟增長開始投資，帶動就業和收入增加；政府亦一直忙於斥資支持就業和個人收入。

上述利好因素加上經濟活動自然反彈，意味着2021年下半年的經濟增長將達到驚人的水平。疫情防控表現出色的經濟體已能重啟，並正見證着經濟增長所帶來的好處。此前，澳洲國內生產總值（GDP）連續第二個季度錄得超過3%增長；中國則公佈2020年第四季的經濟增長率為6.5%。市場一致預測中國今年的GDP增長率有8%以上，並普遍預測美國下半年的年化增長率將遠高於6%，難怪股票投資者依然看好行情。

上文提及的是實際GDP增長率，而當我們將通脹上升的預期考慮在內時，名義GDP的綜合增長率將處於1980年代後就沒出現過的水平。很多人認為經濟增長和通脹加劇會令央行試圖採取緩和措施，導致利率上升。但今時今日，各國央行卻樂於讓經濟短暫過熱。

考慮到名義GDP增長加速的預期，近月長期債券孳息率上升的情況是很合理的。過去，長期債券孳息率某程度上跟隨名義GDP的走勢。不過，當央行在全球金融危機時成功「抑制」長期孳息率、以及量化寬鬆被用作主要貨幣政策工具之後，這種關係已非必然。近年，在經濟強勁增長的時期，孳息率呈下降趨勢，並在去年夏天觸及近期低位，令不少債券投資者大感失望。

極高的名義GDP增長率和極低的利率不可能永遠共存，貨幣政策將在未來幾年常態化。當然，時機對投資者至關重要，我們看到債券投資者開始對沖避險。沒有人真的相信美國聯儲局會在今年或2022年初加息，但除此之外，對利率長久保持低位的信心很快就會消退，這一點已反映在美國和其他國家當前的孳息率曲線中。

現時，政策制定者對經濟增長前景感到滿意，這將有助於收入和就業恢復正常。美國總統拜登的首個財政方案即將獲得華府批准，促進復甦的財政刺激措施勢將持續，這對經濟前景的好處大於利率上升帶來的害處。在未來一段時間裏，我們認為利率將逐步走高，各國央行將努力緩和利率走勢，並向市場保證會繼續支持經濟增長，而市場一致預測這種增長將強勢持續到2022年。在歷史上很難找到一個經濟增長如此強勁且利率如此低的時期，這兩項因素的結合有望繼續對股市產生非常積極的影響。

安盛投資管理核心投資部投資總監Chris Iggo

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