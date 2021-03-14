近日渣打集團和大新銀行先後rebranding，換logo是基本，身處數碼年代，logo設計變簡單、變平面，線條、用色比以往更鮮明，乜都好，要換就成套換，切忌換湯不換藥，才能與虛銀的用戶介面和體驗一較高下。

又分享一下用戶體驗分享。首次打上虛銀客服和使用在線客服，主要是發現有一筆不尋常的消費，又不是重複扣賬，因為銀碼唔同，近來事忙，連自己也信不過自己的記憶力，一度以為自己消費咗兩次，但書店網站記錄又無顯示。

銀行只留下一個「簽賬調整」的線索，橫睇掂睇，分明與4日前筆者的一筆網上交易有關。客服只能即時安慰本人不是被駭客入侵，因為金額存入眾安銀行，而非其他戶口，他說情況複雜，真正原因有待調查。

筆者沒有走捷徑問相熟人士，選擇以正常途徑感受客服的流暢度，見客服一日未有跟進，第二日就試用手機應用程式的在線客服，大概都是說原因不明，調查可能要用上幾天，着筆者耐心等候。兩日之隔終於收到訊息，只稱該筆款項已重新存入戶口，筆者沒有任何損失，周末再來電，也只是通知錢已入賬，無主動解釋明白，筆者也沒有再深究，就讓這事留有遺憾地結束吧。

話說，虛銀客戶可以自行更改賬戶名稱。有朋友淘氣地改了「5DN1L」，幾日之後，發現賬戶名稱一度變成「牛年大吉」，起初有點愕然，但也不奇怪，畢竟天下間沒有甚麼事是不可能發生，筆者沒有問往後的發展，可能就是她堅持要「5DN1L」和被河蟹做「牛年大吉」的無限輪迴。

另外，日前有朋友講起Mox，說最近用這記賬卡消費，忽然沒有了即時通知的message，滯後了4、5小時，說無收到即時扣賬通知不太踏實，有些不習慣，大家又有試過這情況嗎？

杜夫人

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