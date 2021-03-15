蘋果無線藍芽耳機AirPods 3仍未面世，但已經有分析睇死出貨量將會大減。天風國際分析師郭明錤最新報告將AirPods今年出貨量調低30%至35%，達至7,500萬至8,000萬部，即是按年大減約15%，低於市場預期的1.1億至1.2億部。

郭明錤表示，調低預測主要是因為AirPods的軟件與服務生態核心是Siri，但由於Siri的競爭優勢並不明顯，所以當競爭對手改善使用者體驗以及推出低價策略時，AirPods會面臨激烈的競爭以致出貨下滑。在產品組合上，郭明錤預期AirPods 2於今年第二季的出貨量將按年大減66.7%至約300萬部，認為主要原因是產品轉換所致。

今年第3季將出貨的新款AirPods 3，市場需求雖較預期佳，出貨總量能持平至2,300萬部，但整體預測為7,800萬部，仍較去年9,000萬部為少。

郭明錤亦指出，真無線藍牙耳機低價產品增長速度較快，而全球銷售前10大機型有超過一半的售價是低於50美元，比較AirPods最便宜也要149美元，競爭力漸被削弱。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！