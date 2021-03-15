緬甸政變動盪逐漸蔓延至排華行動，周日（14日）工業區萊達雅區，有多間中資台資工廠被打砸縱火，造成22名抗議者死亡。由於緬甸民眾懷疑中共資助軍方鎮壓平民，引發反中情緒越來越高漲。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進指，這些行動受到鼓動，並有組織預謀，痛罵抗爭者以中國工廠當做緬甸局勢的人質。他指出緬甸是中國的朋友，無論誰當政都會保持友好合作，因此不會應美國要求，制裁緬甸軍方。

中國駐緬甸使館亦批事件十分惡劣，要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，並指中國企業在緬甸創造近40萬個就業機會，破壞行為將損害緬甸民眾的利益。

緬甸是習近平倡議的「一帶一路」合作國家，2018年兩國已簽定「中緬經濟走廊」（CMEC）諒解備忘錄，多項大型基建工程已上馬，其中位於緬甸西部若開邦的皎漂深水港口項目，為中國通往印度洋的門戶，但因美國警告下，令興建成本由原本的72億美元，削減至13億美元，緬方承擔當中30%的費用，以避免陷入債務陷阱。

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