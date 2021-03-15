近年不少內地客在新盤市場大手掃貨，惟最終斷供淪銀主盤。有內地客3年前豪斥1.23億元連掃深水埗南昌站匯璽3伙海景大單位，惟仍疑不敵財務困難，相關單位於去年年全數淪為銀主盤，並委託代理行標售。

該批單位為1A座21樓A室、2座36樓、37樓B室，同為實用面積1,327方呎的4房戶。消息指，其中2A座36樓B室，近日成功以3,100萬元售出，呎價23,361元。原業主於2017年4月斥3,966.5萬元向新地（016）一手買入，持貨4年賬面貶值866.5萬元或22%。

有「鬼城」之稱的上水天巒連環錄得兩宗蝕讓。消息指，莫里茲大道單號屋，實用面積1,576方呎，業主為內地人，於2010年以2,323萬元向新地買入，剛以1,880萬元沽貨，呎價11,929元，持貨11年賬面蝕讓443萬元或兩成。另日內瓦大道東單號屋，實用面積1,815方呎，連花園1,352方呎，成交價2,530萬元，原業主2012年以2,945萬元買入，勁賺415萬元離場。

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