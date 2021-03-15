收到唔少網友問，近一周美國科技股悉數反彈，唯獨台積電（TSM）牛皮浮沉，台灣水荒會否累及台灣股王失陷。

Barron’s報道指，半導體的生產需要非常龐大的用水量，包括台積電在內多家重要的台灣半導體製造廠，目前正遭遇數十年以來最嚴重的乾旱。如果旱情持續，可能威脅已經緊張的全球半導體供應。台灣官員早前表示，會有足夠儲水量，供應台積電維持正常營運至5月下旬。台灣雨季一般由3到5月，然後6至8月為颱風季節。

姑勿論這次旱情是否影響台積電，有大型基金沽貨卻是事實，當中包括近年點石成金的科技股女神Cathie Wood，旗下ETF ARKK，於今年2月19日仍持有366萬股TSM，價值5億美元，不過及後半個月，連登契媽不停減持，至3月4日只剩餘不足6萬股，減倉98%，市值只有700餘萬美元。

當全球科網、汽車等行業齊搶晶片，Cathie Wood近乎悉售TSM，救倉（沽TSM買TESLA）可能是原因，但股價較台灣存有偏高溢價，應該是主因。

台積電是台股最重磅成份股，編號是2330，美國則以ADR形式上市。2017年開始，計及滙率因素等，TSM較2330存在約一成溢價，2017年至2020年第三季期間，TSM股價平均較2330貴約9.5%。去年TSM股價全年升83%，2330升幅卻只有65%，尤其是第四季開始，兩者差價越來擴闊，最誇張是2月中旬，TSM較2330貴約兩成，兩者股價差距達到20個百分點。同股不同價，某程度解釋外資不惜以高溢價搶貨。

兩者差價於今年2月後迅速收窄，TSM由歷史高位142美元，累跌17%至上周五報118.3美元，2330亦於1月下旬679新台幣見頂，累跌10%至今日收報611新台幣，以此計算，TSM較2330貴約9.4%，回復至往年正常溢價水平。

如用2330計價，彭博綜合券商推算，今年及明年預測PE分別為27倍及23倍，無論揸住TSM或2330的，以此估值持有未來五年最吃香兼龍頭行業，心態上毋須過慮，值得SH(strong hold)。

股榮

https://mewe.com/p/stockwing

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！