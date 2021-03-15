恒指本周首日升94點，收報28,833點，主板成交1,937億元。港股通南向資金成交502億元，北水再錄淨沽46.78億元；其中，滬港通淨沽9.13億元，深港通則淨沽37.65億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，騰訊（700）錄最大成交，淨沽7.61億元；暫獲撤美國禁令的小米（1810）則錄得淨沽1.53億；至於美團（3690），繼上周被累沽65億元，今日再錄淨沽16.62億元；藥明（2269）亦錄淨沽5.15億元。

舊經濟繼續獲北水追捧，建行（939）錄淨買4.77億元；融創（1918）及中移動（941）分別打入滬港通十大，前者錄淨買1.2億元，後者錄約400萬元淨買。

港股受累A股下挫，北水沽壓仍重，小米曾升逾1成，最終收報24.35元，升7.03%；新經濟股繼續受壓，美團跌4.75%，報317.2元；騰訊跌3.46%，報628元。

深圳證券交易所今日公佈，將調整深交所旗下港股通股票名單，共納入29隻、剔出13隻港股。

新增名單包括︰世茂服務 （873） 、華潤萬象生活 （1209） 、融創服務 （1516） 、新悅城服務 （1755） 、合景悠活 （3913） 、恒大物業 （6666） 、長江生物科技 （775） 、加科思－B （1167） 、歐康維視生物－B （1477） 、雲頂新耀－B （1952） 、先聲醫藥 （2096） 、藥明巨諾－B （2126） 、和鉑醫藥－B （2142） 、德琪醫藥－B （6996） 、嘉和生物－B （6998） 、榮昌生物－B （9995）、思考樂教育 （1769） 、華夏視聽教育 （1981） 、ESR （1821） 、復星旅遊文化 （1992） 、藍月亮 （6993） 、祥生控股集團 （2599） 、久泰邦達能源 （2798） 、同道獵聘 （6100） 、樂享互動 （6988） 、卓越商企服務 （6989） 、金科服務 （9666） 、泡泡瑪特 （9992） 、金耀控股 （9993） 。

剔出名單包括︰遠東發展 （35） 、鷹君 （41） 、首控集團 （1269） 、民生教育 （1569） 、IMAX CHINA （1970） 、中國飛機租賃 （1848） 、COSMOPOL INT’L（120）、聯合能源集團（467）、卡森國際（496）、渤海銀行（9668）、江南布衣（3306）、神威藥業（2877）、國瑞置業（2329）。

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