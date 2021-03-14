執筆時Bitcoin市值係1.13萬億美元，而美元貨幣供應M1係6.75萬億美元，英鎊M1 3.04萬億美元。如果Bitcoin價格仲繼續爆升，同時憧憬能夠成為主流買賣單位，可以存、借、槓桿，第一站就係超越英鎊。當然，一切只係如果。

Bitcoin嘅供應並非有限的，其實主宰喺市值度，相對美元市值升多1倍嘅話，就相當於貨幣供應大1倍，因為作為交易單位，係同貨物相比。喺佢「冇大台」嘅特性下，冇一個機構能夠一錘定音決定佢嘅供應，究竟點樣發揮佢嘅貨幣特性？金融機構點樣決定佢嘅儲備比率？就當嫌傳統金融玩法老土，要摵甩佢，咁點樣確保Bitcoin安全穩定使用又獲廣泛信任？以上種種都令佢停留喺風險投資工具嘅層面。要有機構做勇者為Bitcoin大幅度提供存、借、槓桿功能？隨時因為價格大幅波動，加上交易對手風險極不透明之下，輸死冇命賠，因此亦冇人敢高調走出嚟大做，大行都只係蜻蜓點水參與一下而已。

黃金之所以能夠有今日嘅地位同市值，原因係金本位制曾經喺貨幣歷史上發揮過不可磨滅嘅重大作用，以及傳統嫁娶需求形成嘅護城河，加密貨幣實在難以喺短時間內奠定深厚地位，一切要面對時間嘅考驗。加密幣競爭力仍然遠離黃金同主流貨幣，係不爭事實。

晉佳

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